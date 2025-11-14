Ηράκλειο: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο 64χρονος στο χέρι του οποίου καρφώθηκε σίδερο – Φωτογραφία-σοκ

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο 64χρονος άνδρας, ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) τραυματίστηκε σοβαρά, όταν μεταλλικό σίδερο περίφραξης καρφώθηκε στο χέρι του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η 3η ΕΜΑΚ με όχημα ειδικής διάσωσης, προκειμένου να κόψει το σίδερο και να απεγκλωβίσει τον άνδρα. Στη συνέχεια, ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Πυροσβέστες ανέφεραν μιλώντας στο patris.gr: «Δεν αφαιρούμε εμείς το σίδερο από το χέρι· αυτό είναι αποκλειστικά δουλειά των γιατρών. Εμείς οφείλουμε, με προσοχή, να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο άνθρωπος να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο».

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ έκοψαν το σίδερο επιτόπου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του ηλικιωμένου, χωρίς να επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

Δείτε φωτογραφία: