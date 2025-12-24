Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο μπαλκόνι

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από ανάφλεξη σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που βρίσκονταν στο μπαλκόνι του σπιτιού.
  • Οι ένοικοι του σπιτιού δεν κινδύνεψαν από το περιστατικό, ενώ η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τις φλόγες άμεσα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο μπαλκόνι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λίγα λεπτά μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12), για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Υπηρεσίας με το ανάλογο προσωπικό, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες.

Από το περιστατικό δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι του σπιτιού, ωστόσο στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε από ανάφλεξη σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που βρίσκονταν στο μπαλκόνι του σπιτιού.

 

21:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

