Φθιώτιδα: Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας την Τρίτη το μεσημέρι οι 34 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας παραπέμπονται τα 34 άτομα που ενεπλάκησαν σε επεισόδια την Κυριακή (2/3) το μεσημέρι στον Άγιο Κωνσταντίνο της Λοκρίδας.

02.03.2025🇬🇷Streetfight PAOK – AEK, 2 PAOK busses were going to Athens for futsal game and stopped at a restaurant. AEK fans for the derby vs Olympiacos and stopped to the same parking without knowing that PAOK fans were there. PAOK fans understood that they were aek fans and… pic.twitter.com/6nvK9KiJp8

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 2, 2025