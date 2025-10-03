Φθιώτιδα: Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

Είναι κοινό μυστικό ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι κτισμένη στα ερείπια του αρχαίου Εχίνου ή Εχινούντος και είναι πολλά τα μέχρι τώρα ευρήματα, με σημαντικότερο αυτό του Μακεδονικού Τάφου που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2024, 300 περίπου μέτρα πριν την Ακρόπολη του Αχινού.

Πληροφορίες του Lamiareport, αναφέρουν πως αυτή τη φορά οι εργασίες αποκάλυψαν δύο κιβωτιόσχημους τάφους με κτερίσματα, κεραμικά και χάλκινα, σύμφωνα με τη φωτογραφία που εξασφάλισε το LamiaReport. Οι τάφοι βρίσκονται σχεδόν στην είσοδο του σημερινού Αχινού από την πλευρά του Καραβομύλου και οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει επίσης έναν ακόμη παρόμοιο τάφο, αλλά και έναν ακόμη θαλαμωτό.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, τα περισσότερα από όσα αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη, που αναλαμβάνει αμέσως με το που βγουν στο φως ανάλογα ευρήματα, είναι συλημένα. Το πιθανότερο είναι ότι έχουν συληθεί στην αρχαιότητα, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει και μεταγενέστερα.

Η περιοχή πάντως παρουσιάζει εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον και κάθε αποκάλυψη μας επιστρέφει πίσω σε μια εποχή όπου άκμαζε ο πολιτισμός των Αχαιών Φθιωτών και των Μαλιέων, αλλά και των Μακεδόνων του Φιλίππου που είχε αναγνωρίσει τη στρατηγική της σημασία.

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας σε συνεργασία με το Δήμο Στυλίδας, εργάζεται τόσο στο κομμάτι της ανασκαφής, αλλά και της ανάδειξης της ιστορικής αυτής περιοχής.