Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Συνεχίζεται η μάχη για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς – Σε εγρήγορση οι δυνάμεις στην περιοχή Χελιδόνι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική περιοχή κοντά στο Χελιδόνι, στον δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη για να συγκρατήσουν τα πύρινα μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν σημαντικά τον έλεγχο της κατάστασης και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Όπως αναφέρουν πληροφορίες σήμερα, Σάββατο, το πύρινο μέτωπο είναι σε ύφεση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια του Χελιδονίου, με την κύρια ένταση της φωτιάς να πλήττει τις περιοχές Γραμματικό, Ηράκλεια, Λατζόι και βόρεια του Πουρναρίου.

Δυνάμεις και επιχειρήσεις κατάσβεσης

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Παράλληλα, μηχανήματα και υδροφόρες των ΟΤΑ ενισχύουν την προσπάθεια.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα απειλώντας κατοικημένες περιοχές και περιουσίες. Έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις, ενώ η καταστροφή ήδη αφορά αγροτικές κατοικίες, οχήματα, καλλιέργειες και ζώα.

Καλύτερη εικόνα στην Ηράκλεια

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες κινήθηκαν απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία, με επίκεντρο το χωριό Ηράκλεια, όπου εισήλθαν στον οικισμό προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του του ilialive.gr, σπίτια κάηκαν στον κάμπο της Ηράκλειας προς τη Σμίλα.

Στην Ηράκλεια η εικόνα βελτιώθηκε αργά τη νύχτα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικημένη ζώνη.

Ωστόσο, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει λόγω των κηλιδώσεων, ενώ υπήρξε ανησυχία και για την Καστανιά.

Στην περιοχή τραυματίστηκε ένας κτηνοτρόφος που επιχείρησε να σώσει τα ζώα του.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχάρη τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές, τονίζοντας ότι «δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να σωθούν ζωές και περιουσίες στην Ηράκλεια». Όπως ανέφερε, η εκκένωση του οικισμού έγινε με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ υπάρχει μέριμνα για παροχή νερού και υποστήριξης στους πυροσβέστες και εθελοντές.

Στέγαση εκτοπισμένων κατοίκων

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, έχει εξασφαλίσει 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis για τους κατοίκους της Ηράκλειας που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Επίσης, διαθέσιμα δωμάτια προσφέρουν τα ξενοδοχεία:

Neda (τηλ. 6932709065)

Europa (τηλ. 2624022650)

Asty (τηλ. 2624023665)

Pelops (τηλ. 2624022543)

Οι τοπικές Αρχές είχαν ήδη μισθώσει ξενοδοχεία με συνολική χωρητικότητα 32 δωματίων για τη φιλοξενία εκτοπισμένων.

Μηνύματα του 112

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, νέο μήνυμα του 112 προειδοποίησε: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς Πύργο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Νωρίτερα, είχαν σταλεί μηνύματα για εκκένωση των Γραμματικού, Λατζοΐου, Αγίου Γεωργίου Λατζοΐου, Πουρναρίου και Ηράκλειας προς τον Πύργο, καθώς και ειδοποιήσεις για αυξημένη ετοιμότητα σε Πελόπιο, Καυκωνία, Πλάτανο και Χελιδόνι.

Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας: «Η φωτιά απειλεί τέσσερα χωριά»

Μιλώντας χθες στο ΕΡΤNews, ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, δήλωσε: «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Τόνισε ακόμη ότι «όσο ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αρκετές δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές».

Για την κοινότητα Χελιδονίου, ανέφερε: «Μπήκε σχεδόν μέσα. Την προλάβαμε εμείς. Οι κάτοικοι, οι εθελοντές, όλοι βοήθησαν. Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός».

Όπως είπε, οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση κάθε 10-20 λεπτά, στέλνοντας τις φλόγες περιμετρικά των χωριών, που απέχουν μόλις 2-3 χιλιόμετρα από το κέντρο της πυρκαγιάς.

Η περιοχή είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές στις πυρκαγιές του 2021, με μεγάλες απώλειες σε δασική έκταση, κυρίως πευκοδάση. Η φύση είχε αρχίσει να αναγεννάται με αραιά πεύκα και ελαιώνες, όμως τώρα η φωτιά επανέρχεται στα ίδια σημεία.

Όπως σημείωσε ο κ. Λινάρδος: «Τα πιο πολλά είχαν καεί το ’21. Τώρα είναι αραιά πάλι πεύκα και λιοστάσια που έχει ξαναγεννήσει η φύση. Δυστυχώς, ζούμε τη δεύτερη καταστροφή στην ίδια γη».

