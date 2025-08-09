No Jets For Turkey: 40 νομοθέτες μπλοκάρουν τα F-35 για την Τουρκία

Ενδεχόμενη πώληση στην Τουρκία μαχητικών F-35, «θα αποκάλυπτε στρατιωτικά μυστικά των ΗΠΑ στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, θα υπονόμευε την αμυντική μας βιομηχανική βάση και την εμπιστοσύνη των συμμάχων στην αγορά μελλοντικών αμερικανικών πλατφορμών» αναφέρονται μεταξύ άλλων στην επιστολή των 40 Αμερικανών Νομοθετών προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο βουλευτής Κρις Πάππας (NH-01) , ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης (FL-12), η βουλευτής Ντίνα Τίτους (NV-01) και η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκης (NY-11), συμπρόεδροι και αντιπρόεδροι της Ελληνικής Συμμαχίας, ηγήθηκαν μιας διακομματικής ομάδας 40 νομοθετών που κάλεσαν το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να απορρίψει τις προσπάθειες της Τουρκίας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter F-35.

Η Τουρκία αποσύρθηκε από το πρόγραμμα επί κυβέρνησης Τραμπ το 2019 και επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις βάσει του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αμερικανών Αντιπάλων μέσω Κυρώσεων (CAATSA) λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας εδάφους-αέρος S-400, κατά άμεση παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο επανεισδοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 ενώ κατέχει το ρωσικής κατασκευής σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, οι νομοθέτες έγραψαν: «Η άρση των κυρώσεων ή η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 χωρίς πρώτα να αποσύρει τους S-400 της θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα των συστημάτων F-35, θα αποκάλυπτε στρατιωτικά μυστικά των ΗΠΑ στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, θα υπονόμευε την αμυντική μας βιομηχανική βάση και την εμπιστοσύνη των συμμάχων στην αγορά μελλοντικών αμερικανικών πλατφορμών και θα διατάρασσε την ανάπτυξη του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση».

Τόνισαν την διακομματική υποστήριξη για την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα και τη συνέχιση των κυρώσεων: «Αυτό δεν είναι κομματικό ζήτημα. Το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει σταθερά τις κυρώσεις CAATSA και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 σε πολλαπλές κυβερνήσεις και με διακομματική υποστήριξη. Προτρέπουμε την κυβέρνηση να τηρήσει το αμερικανικό δίκαιο, να διατηρήσει τις κυρώσεις CAATSA και να προστατεύσει τα αμερικανικά αμυντικά και μυστικά περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να συνεχίσουμε να θεωρούμε τους συμμάχους και τους αντιπάλους υπόλογους όταν οι πράξεις τους απειλούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τους στρατιωτικούς μας, την αμυντική μας βιομηχανική βάση και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών στις παγκόσμιες αεροδιαστημικές και αμυντικές δυνατότητες και σας παροτρύνουμε να κάνετε το ίδιο», κατέληξαν.

Η επιστολή υποστηρίζεται από την AHEPA, το Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI), την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC), τους Αμερικανούς Φίλους του Κουρδιστάν, την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αμερικής (ANCA), την Συντονισμένη Προσπάθεια των Ελλήνων, το Ταμείο Δράσης CUFI, την FDD Action, το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), το Φόρουμ Μέσης Ανατολής (MEF) και την PSEKA – Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή Δικαιοσύνης για την Κύπρο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Τουρκία από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter F-35 το 2019. Τους τελευταίους μήνες, έχει αναφερθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά την επανεισδοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα με τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Ο Πάππας ηγήθηκε διακομματικών προσπαθειών υπό τις κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν για να σταματήσει η πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, σε απάντηση στη συνεχιζόμενη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας από την Τουρκία, την απρόκλητη επιθετικότητα εναντίον βασικών συμμάχων των ΗΠΑ και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες σε όλη την περιοχή. Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών να εμποδίσει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, ο Πάππας εξασφάλισε την ψήφιση μιας διακομματικής τροπολογίας στον Νόμο Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2023 , η οποία θα απαγόρευε την πώληση F-16 στην Τουρκία.

Σε απάντηση στην ειδοποίηση της κυβέρνησης Μπάιντεν προς το Κογκρέσο σχετικά με τα σχέδια για την πώληση F-16 στην Τουρκία, ο Πάππας ηγήθηκε και πάλι πολλαπλών προσπαθειών κατά της προτεινόμενης πώλησης και υποστήριξε την επιβολή όρων σε περίπτωση που προχωρήσει οποιαδήποτε τέτοια πώληση.