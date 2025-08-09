ΟΗΕ: Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα στις 10 Αυγούστου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΑΖΑ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίστηκε για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στις 10.00 ώρα Ν. Υόρκης κατόπιν αιτήματος των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών του ΣΑΗΕ, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Δανία, Ελλάδα και Σλοβενία που υποστηρίχθηκε από την Ν. Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και την Αλγερία.

Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σε Ισραήλ: Η απόφαση για την Γάζα σηματοδοτεί μία επικίνδυνη κλιμάκωση – Θα οδηγήσει σε θύματα και μαζική καταστροφή

Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ με επιστολή του το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είχε ζητήσει σύγκληση της συνεδρίασης του ΣΑΗΕ το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ωστόσο λόγω σεβασμού προς το Ισραηλινό «Σαμπάτ Σαλόμ» τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λάβει χώρα την Κυριακή.

«Σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας»

Σε δήλωση του ο κ. Μανσούρ, αφού παρέδωσε επιστολή με το αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης του ΣΑΗΕ στον Παναμέζο πρέσβη που εκτελεί χρέη προέδρου ΣΑΗΕ για τον μήνα Αύγουστο, τόνισε ότι η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και ακόμη «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».

Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι «στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς».

«Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας» τόνισε ο κ. Ντανόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Κλείδωσε» η συνάντηση με τον Πούτιν – Στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου

«Κλείδωσε» η ημερομηνία της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την είδηση ...
00:15 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση με τον Πούτιν – «Ίσως χρειαστεί ανταλλαγή εδαφών για να υπάρξει συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας»

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται τελικά να συναντηθεί με τον Ρώσο ...
22:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Αρκούδα «καταδίωξε» παίκτη και μασκότ ομάδας χόκεϊ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε ποτάμι

Ο Τζον Χέιντεν, παίκτης της ομάδας χόκεϊ Seattle Kraken, και η μασκότ της ομάδας, Buoy, είχαν ...
21:46 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σε Ισραήλ: Η απόφαση για την Γάζα σηματοδοτεί μία επικίνδυνη κλιμάκωση – Θα οδηγήσει σε θύματα και μαζική καταστροφή

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, σε δήλωσή του αναφέρει ότι ο κ. ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια