Συγκινεί ο Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ – Όταν έφυγε η μάνα μου έχασα κάθε νόημα να ζήσω»

Για την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην Κατερίνα Καραβάτου και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι δεν απογαλακτίστηκε ποτέ, παρά την παραδοχή του, ενώ αποκάλυψε ότι μετά τον θάνατο της μητέρας του έχασε κάθε νόημα για τη ζωή.

«Πρώτη και ανεπανάληπτη και μοναδική που έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή είναι η μάνα μου. Δεν είναι μαζί μου, αλλά είναι μαζί μου όσο ποτέ. Γι’ αυτήν αφιέρωσα τη ζωή μου, την καριέρα μου, οτιδήποτε σκεφτόμουνα – όλες μου τις επιλογές. Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ, αναγνώρισα όμως τα αρνητικά του μη απογαλακτισμού», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Και πρόσθεσε: «Όταν έφυγε έχασα κάθε νόημα να ζήσω, να δουλέψω. Ακόμα και η αγάπη, που αγαπάω τον Αχιλλέα, τον γιο μου, περισσότερο από τον εαυτό μου, ούτε αυτός μπορούσε να με σηκώσει. Και μόνο το Σοφάκι μου μπόρεσε να αντέξει αυτή την κόλαση την οποία εγώ πέρναγα λόγω του χαμού της μάνας μου».