Εφορία: Ποιες υποθέσεις και γιατί μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών

Στο «μάτι» της Εφορίας μπαίνουν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις πολιτών. Πρόκειται για εκείνες που θα παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 από την Εφορία και για τις οποίες μπορούν να καταλογιστούν φόροι και πρόστιμα. Μάλιστα ΑΑΔΕ αναμένεται να ελέγξει τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους (Ιουλίου-Δεκεμβρίου).

Της Κατερίνας Φεσσά

Ποιες φορολογικές υποθέσεις αφορά

Η Εφορία λοιπόν θα περάσει από «κόσκινο » τις παρακάτω φορολογικές υποθέσεις. Αυτές είναι οι εξής:

Φορολογικό έτος 2024

Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 με «συμπληρωματικά » στοιχεία. Κάποια από αυτά είναι τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Δηλαδή το ποσό που δεν δηλώθηκε στην Εφορία ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για παρακρατούμενους φόρους ή τις 100.000 ευρώ αν είναι για φόρο εισοδήματος.

Οι υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 χωρίς την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Για αυτές ισχύει η 10ετής περίοδος παραγραφής.

Φορολογική χρήση 2017

Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2017 των οποίων η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έγινε εκπρόθεσμα το 2023. Επίσης επισημαίνεται πως η καταληκτική ημερομηνία για την παραγραφή των εν λόγω υποθέσεων ήταν κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 ωστόσο επειδή υποβλήθηκε το 2022 η εκπρόθεσμη δήλωση, η προθεσμία αυτή επεκτείνεται για επιπλέον 3 χρόνια και φτάνει στα 8 έτη.

Φορολογικό έτος 2019

Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019 με την υποβολή αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων ή αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων των οποίων η υποβολή έγινε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Οι υποθέσεις αυτές υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής η οποία υπολογίζεται από το έτος εντός του οποίου έπρεπε να γίνει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

2021

Ελέγχονται για το έτος 2021 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μέσω του myData την ηλεκτρονική τιμολόγηση και που ισχύει η τριετής παραγραφή αντί της πενταετούς.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί η Εφορία να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα ύστερα από 15 χρόνια

Η Εφορία μπορεί να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα ακόμη και ύστερα από 15 χρόνια σε φορολογικές υποθέσεις ορισμένων πολιτών. Αυτό αφορά στους φορολογούμενος που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για κάποιο έτος ή που υπέβαλαν εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εάν όμως γίνει η υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ενδιάμεσα, για παράδειγμα στο 13ο, 14ο ή 15ο έτος από το έτος υποχρέωσης, τότε η προθεσμία παραγραφής θα παραταθεί, αλλά συνολικά δεν θα μπορεί να ξεπεράσει την 15ετία από το έτος που έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση.