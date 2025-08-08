Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο» – Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Mήνυμα από το 112 εστάλη για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αρχαία Ολυμπία.
Σύμφωνα με τη νέα ειδοποίηση, δίνεται οδηγία για εκκένωση των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προς τον Πύργο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Νωρίτερα μήνυμα του 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χελιδόνι #Αρχαίας_Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Αυτή την ώρα τιτάνια μάχη δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική