Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο» – Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Mήνυμα από το 112 εστάλη για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με τη νέα ειδοποίηση, δίνεται οδηγία για εκκένωση των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προς τον Πύργο.

Νωρίτερα μήνυμα του 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Αυτή την ώρα τιτάνια μάχη δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική