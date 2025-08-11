Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα για εκκένωση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό Πετράλωνα.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφερόταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.