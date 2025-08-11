Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα για εκκένωση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό Πετράλωνα.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Φώτο: Πυρκαγιά ενημέρωση
Φώτο: Πυρκαγιά ενημέρωση
Φώτο: Πυρκαγιά ενημέρωση

Νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφερόταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

