Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας, ενώ οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε χόρτα δίπλα στο οδόστρωμα.
Στο σημείο επιχειρούν 9 Πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Αττική Οδός: Κλειστή η δεξιά λωρίδα
Λόγω της φωτιά έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και αναμένονται καθυστερήσεις.
