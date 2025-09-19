Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας, ενώ οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε χόρτα δίπλα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο επιχειρούν 9 Πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αττική Οδός: Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Λόγω της φωτιά έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και αναμένονται καθυστερήσεις.