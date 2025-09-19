Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας, ενώ οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε χόρτα δίπλα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο επιχειρούν 9 Πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Αττική Οδός: Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Λόγω της φωτιά έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και αναμένονται καθυστερήσεις.

