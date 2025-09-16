Φωκίδα: Έσκαψαν υπόγειο τούνελ 12 μέτρων σε ξένο χωράφι και σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο – Δύο συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

τούνελ- Φωκίδα

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Φωκίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, δύο Έλληνες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και διενέργεια εκτεταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε αγροτεμάχιο μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η διάνοιξη κάθετου τούνελ, υπό τη μορφή σπηλαίου, βάθους περίπου 12 μέτρων, με τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστυλώματα.

Διαπιστώθηκε, επίσης, η ύπαρξη διαμορφωμένου συστήματος εξαερισμού, συστήματος άρδευσης για την άντληση όμβριων και υπόγειων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του υπεδάφους, ηλεκτρικού αναβατορίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών, πλήρους ηλεκτροδότηση του χώρου με χρήση λαμπτήρων σε όλο το βάθος του τούνελ καθώς και σκαπτικών εργαλείων (μηχανικά – ηλεκτρικά και χειρός).

Σε φορτηγό αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο σημείο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στο χώρο της εκσκαφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4- μεταλλικά υποστυλώματα και ηλεκτρικά τρυπάνια (κομπρεσέρ),
  • διάφορα γεωργικά εργαλεία (φτυάρι, τσάπα, σκεπάρνι κ.λπ.),
  • ένα μέρος από σύστημα εξαερισμού και ηλεκτρικό αναβατόριο,
  • 9- εξαρτήματα (μύτες τρυπανιού) και καρότσι μεταφοράς,
  • ένα μέρος πλαστικού σωλήνα από το σύστημα άντλησης υδάτων,
  • μεταλλικοί κόφτες, μπαλαντέζες και πολύμπριζα,
  • ζεύγος γαντιών, φανός κεφαλής και φανός χειρός.

Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς εργαλείων και αδρανών υλικών, προερχομένων από την εκσκαφή.

Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των ανωτέρω, βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, τα χρηματικά ποσά των -18.380- ευρώ, των -5.774- δολαρίων Η.Π.Α. και των -6.500- LEU Ρουμανίας, ένας ανιχνευτής μετάλλων και μία μεταλλική ράβδος – ανιχνευτής μετάλλων.

Για την υπόθεση, ενημερώθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, καθώς η τοποθεσία των εργασιών εκσκαφής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αρχαιολογικό χώρο της περιοχής.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αιματολογικές Κακοήθειες: Οι συχνότεροι τύποι, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία

ΕΤΕ: Τι αναφέρει η έκθεση της τράπεζας για το ΑΕΠ και τις επενδύσεις κεφαλαίου

«Rebrain Greece»: Νέα εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Samsung: Πώς να κάνετε τη συσκευή σας να φορτίζει σωστά και γρήγορα
περισσότερα
18:56 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δυτική Αττική: 8 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης (16/9) στη Δυτική Αττική...
18:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 43χρονος για την παρακολούθηση και καταδίωξη της πρώην συντρόφου του

Ένας 43χρονος οδηγείται στη φυλακή για την εμμονική παρακολούθηση και καταδίωξη της 45χρονης π...
17:56 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που παρενοχλούσε ανήλικες, κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δυο ανήλικες και μ...
17:35 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρέντης: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας – Οι πρώτες εικόνες

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε υπαίθριο χώρο εταιρείας, που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Πά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος