Γιώργος Λάνθιμος: Σκηνοθετεί την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα καμπάνια της Prada – Δείτε το σουρεαλιστικό βίντεο

Η Prada ένωσε δύο μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας για τη νέα της καμπάνια, αναθέτοντας στον Γιώργο Λάνθιμο τη σκηνοθεσία ενός φιλμ μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η βραβευμένη ηθοποιός επιστρέφει ως πρόσωπο της τσάντας Galleria, αυτή τη φορά όμως σε μια συνεργασία με έντονα κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Η καμπάνια του 2025, με τίτλο «Ritual Identities» (Τελετουργικές Ταυτότητες), αντλεί έμπνευση από το σουρεαλιστικό ύφος του Λάνθιμου, γεμάτο συμβολισμούς, ο οποίος παρουσιάζει τη Γιόχανσον να υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε αρχέτυπα περιβάλλοντα της σύγχρονης ζωής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prada (@prada)



«Αυτή η καμπάνια της Prada προέρχεται πραγματικά από το μοναδικό μυαλό του Γιώργου και από ό,τι μαγικό δημιουργείται ανάμεσα σε εμάς τους δύο ως καλλιτέχνες. Η ερμηνεία — η συνεργασία — ανοίγεται. Αυτή η διαδικασία ανακάλυψης είναι που κάνει κάθε δημιουργική συνεργασία ξεχωριστή», δήλωσε η Γιόχανσον στο WWD.

Και πρόσθεσε: «Τα κινηματογραφικά shorts όπως αυτό, είναι μια παιχνιδιάρικη συνεργασία για ηθοποιούς και σκηνοθέτες – μας δίνουν την ευκαιρία να δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο. Μπαίνεις στο μυαλό κάποιου, στον τρόπο που εργάζεται, εξερευνείς τον κόσμο του».

Η Prada σημείωσε ότι η ταινία «αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις πολλαπλές εκδοχές της Galleria μέσα στα χρόνια, καθώς και τα διαφορετικά στυλ που παρουσιάζονται κάθε σεζόν, αλλά επίσης διερευνά τη ρευστότητα της προσωπικότητας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dazed Fashion (@dazedfashion)



Η Γιόχανσον έχει ξεχωρίσει στη διάρκεια της καριέρας της για την ικανότητά της να ενσαρκώνει διαφορετικές ταυτότητες, από την ερμηνεία της ως Σαρλότ στην ταινία «Lost in Translation» του 2003 -ρόλος που της χάρισε βραβείο BAFTA- μέχρι τον εμβληματικό της χαρακτήρα Black Widow στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ με τις ταινίες «Marriage Story» και «Jojo Rabbit». Πρόσφατα, η ηθοποιός ολοκλήρωσε την προώθηση της ταινίας «Jurassic World Rebirth», εμφανιζόμενη σε εμφανίσεις με δημιουργίες Prada.

Η νέα καμπάνια, συνοδευόμενη και από φωτογραφίες του ίδιου του Λάνθιμου, αποτελεί την πρώτη του συνεργασία με τον ιταλικό οίκο. Ο σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος, με πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ και πλήθος βραβείων όπως BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, έχει αφήσει έντονο το στίγμα του με ταινίες όπως «The Lobster», «The Favourite», «Poor Things» και «Kinds of Kindness». Τον περασμένο μήνα παρουσίασε τη νέα του ταινία «Bugonia» στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.