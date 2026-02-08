Επανέρχεται η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία – Επιδιορθώθηκε η βλάβη στον αγωγό Ερυμάνθου

Επανέρχεται η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, καθώς επιδιορθώθηκε η βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης Ερυμάνθου, που είχε προκληθεί από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα την περιοχή, αφήνοντας χωρίς νερό περίπου 80.000 κατοίκους.

Η παροχέτευση νερού στο δίκτυο από το Διυλιστήριο του Ερυμάνθου άρχισε ξανά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σταδιακά η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης

Η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης και η επαναφορά της πίεσης σε κανονικά επίπεδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, ώστε το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα να έχει αποκατασταθεί η παροχή στο σύνολο των καταναλωτών.