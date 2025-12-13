Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν πολλά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης.
  • Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά τον σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.
  • Κάθε ένας από τους Αγίους υπέστη φρικτά μαρτύρια, όπως βασανιστήρια με πυρακτωμένα παπούτσια, αποκεφαλισμό, κάψιμο και ακρωτηριασμούς, αρνούμενοι να απαρνηθούν την πίστη τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Άρης *, Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα *, Ευγένιος, Ευγένης *, Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *, Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *.

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης

Οι Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης μαρτύρησαν κατά τον σκληρό διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού, σύμφωνα με το saint.gr.

Ο Ευστράτιος, που ήταν ανώτερος αξιωματικός, συνελήφθη από το Δούκα Λυσία. Αυτός, αφού τον βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, έπειτα τον έστειλε στον έπαρχο Αγρικόλα. Φημισμένος αυτός για την ωμότητα του απέναντι στους χριστιανούς, έβαλε τον Ευστράτιο να βαδίσει με σιδερένια παπούτσια, που είχαν μέσα μυτερά καρφιά. Κατόπιν τον αποτελείωσε, αφού τον έριξε μέσα στη φωτιά.

Τον Αυξέντιο, που ήταν Ιερέας και συμπολίτης του Ευστρατίου, ο ηγεμόνας τον πίεσε να αλλαξοπιστήσει με πολλές δελεαστικές υποσχέσεις. Αλλά ο άξιος λειτουργός του Χριστού απάντησε: «Δεν είναι ανάγκη να λέω πολλά λόγια Λυσία. Στη ζωή αυτή είμαι του Χριστού και θα είμαι δικός Του μέχρι θανάτου. Και αν αναρίθμητους δαρμούς και πληγές μου δώσεις, και αν με φωτιά και σίδερο με λιώσεις, ο Χριστός μου είναι παντοδύναμος και ο Σταυρός Του ακαταμάχητος. Αυτός καθ’ εαυτόν ο Αυξέντιος είναι αδύνατος. Αλλά του χριστιανού Αυξεντίου το φρόνημα δε θα κάμψεις ποτέ». Εξαγριωμένος ο ηγεμόνας από την απάντηση, αμέσως τον αποκεφάλισε.

Τον Μαρδάριο, αφού τρύπησαν τους αστραγάλους του τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω και τον έκαψαν. Ο αξιωματικός Ευγένιος, αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια, εξέπνευσε. Τον δε στρατιώτη Ορέστη τον θανάτωσαν, αφού τον ξάπλωσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D: 6 διακριτικά σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη

Έχετε υψηλό δείκτη νοημοσύνης; Μετρήστε πόσες χελώνες βλέπετε σε 17 δευτερόλεπτα – Δεν είναι 9

Νέο τέλος για τα ακίνητα: Τι θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από 1η Ιανουαρίου 2027 – Αναλυτικός οδηγός της ΚΕΔΕ με ερωτήσεις κα...

ΑΑΔΕ: Νέα σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα – Υποχώρησε 61% σε έξι χρόνια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:28 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σήμερα – Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα

Ψυχρός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχ...
06:31 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (13/12) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:53 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
05:22 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (13/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα