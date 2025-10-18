Ελένη Παπαδοπούλου: Η παρέμβαση του γιου της στο «Φως στο Τούνελ» και η αποκάλυψη για τα εύφλεκτα υλικά στην ντουλάπα

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, με τους συγγενείς της να επικοινωνούν συγκλονισμένοι με την Αγγελική Νικολούλη, ζητώντας απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο γιος του θύματος παρενέβη τηλεφωνικά, αποκαλύπτοντας ένα σημαντικό στοιχείο: στη ντουλάπα, δίπλα στο σημείο όπου ξεψύχησε η μητέρα του, υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Η μαρτυρία του προκάλεσε νέο κύμα ερωτημάτων και ανησυχίας γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Οι συγγενείς είναι σοκαρισμένοι με αυτές τις εξελίξεις. Είχαν επαναπαυθεί οι περισσότεροι – αυτό λένε – θεωρώντας ότι είχε καεί από τσιγάρο. Και ακούγοντας τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις και βλέποντας, ας πούμε, γιατί είχαν ήδη καταθέσει οι περισσότεροι στις Αρχές, έχουν πάθει σοκ. Αλλά ξέρετε τι αναρωτιούνται; Αυτό που λέγαμε πριν: πώς είναι δυνατόν να υπήρχε αυτή η εικόνα από την αρχή και να φτάνουμε κοντά στα τέσσερα χρόνια, με την υπόθεση να βρίσκεται ακόμα στο Ανθρωποκτονιών και να ερευνάται; Και φυσικά, γιατί από την αρχή δεν είχε γίνει κάτι. Αυτό είναι το τραγικό· και αυτό αναρωτιούνται όλοι».

Λίγα λεπτά αργότερα, συνεργάτης της εκπομπής συμπλήρωσε: «Μας βοηθάει ο γιος της στην έρευνα, δηλαδή, τώρα – όπως βλέπετε – εξελίσσεται. Και λέει ότι πρώτη φορά ακούει, βεβαίως, για την ύποπτη οσμή, αλλά σκέφτεται και μια πιθανή εξήγηση: στο βάθος του καμένου γραφείου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον χώρο όπου κάηκε και η μητέρα του, υπάρχει μια μισοκαμμένη ντουλάπα που είχε ιατρικά υλικά του πατέρα του, ο οποίος ήταν γιατρός. Όμως θυμάται ότι υπήρχαν σε εκείνη τη ντουλάπα μπουκαλάκια με υγρά, όπως αιθυλική αλκοόλη, λευκή βενζίνη και ασετόν, τα οποία πιθανόν να χύθηκαν και να προκάλεσαν αυτή την ύποπτη οσμή. Επισημαίνει για ακόμη μία φορά ότι ο χώρος δεν έχει πειραχθεί και θα μπορούσε να ελεγχθεί εκ νέου, να γίνει μια νέα αυτοψία από τις Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να μπορέσει κι εκείνος να βεβαιωθεί».