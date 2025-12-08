Έφτασαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας, το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12).

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Σύμφωνα με το tempo24news, τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στην περιμετρική της Πάτρας. Η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Εθνική Οδό, όπου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο.