Έφτασαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), αποκλείοντας τον κόμβο του Γλαύκου στην περιμετρική οδό.
  • Λόγω των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία εκτρέπεται από την μεγάλη περιμετρική προς το τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, με τεράστιες ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται.
  • Η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Έφτασαν στην Πάτρα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας, το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12).

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Σύμφωνα με το tempo24news, τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στην περιμετρική της Πάτρας. Η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Εθνική Οδό, όπου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από την απόγνωση, στην ελπίδα: Η σύγχρονη ιατρική φέρνει λύσεις για τη διαχείριση της παχυσαρκίας

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Από τις ελλείψεις στα φάρμακα στην παραγωγή με όχημα τη Βιοτεχνολογία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 18,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες – Διακόπηκαν οι πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ύστερα...
14:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηχηρό μήνυμα από μαθητές του Ηρακλείου: «Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν»

Το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στέλνουν οι μαθητές της ΣΤ’...
14:27 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ζάκυνθος: «Κυνηγοί τρόμαξαν το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο» – Όσα είπε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην Daily Mail

Η μητέρα του 2χρονου αγοριού που πέθανε στη Ζάκυνθο, έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από το...
14:17 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαρτυρία αγροτών στη Λέσβο – Απέκλεισαν την είσοδο του λιμανιού της Μυτιλήνης

Την είσοδο του λιμανιού της Μυτιλήνης απέκλεισαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα οι αγρότες τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα