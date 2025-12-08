«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεοδωρικάκος: «Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην πρόληψη και την καινοτομία επιστρέφει πολλαπλάσιο στην κοινωνία μας»

Εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, έκανε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Της Δήμητρας Πανανού

«Στην εποχή μας η υγεία, η καινοτομία και η ανάπτυξη δεν είναι τρεις χωριστές έννοιες. Συνθέτουν μαζί ενιαίο, κρίσιμο πεδίο πολιτικής με ουσιαστικές ενέργειες. Η εμπειρία της πανδημίας που βιώσαμε πρόσφατα και οι ελλείψεις σε φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη μας έδειξαν με ξεκάθαρο τρόπο ότι η παραγωγική αυτάρκεια, ιδιαιτέρως σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, τελικά είναι θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και σε αυτή την πρόκληση η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ένας ισχυρός και δυναμικός κλάδος που στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή, με σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ισχυρή εξαγωγική παρουσία, θετικό εμπορικό ισοζύγιο και χιλιάδες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συνεδρίου.

Ο ίδιος τόνισε στη συνέχεια ότι η υγεία και η οικονομία είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. «Η ισχυρή οικονομία μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε όλο και περισσότερο στην υγεία. Και κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην πρόληψη και την καινοτομία επιστρέφει πολλαπλάσιο στην κοινωνία μας. Κάθε νέο φάρμακο, κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση που γεννιέται μέσα από την έρευνα δεν μεταφράζεται μόνο σε μια επιχειρηματική επιτυχία αλλά οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής τον ασθενή. Η βιοτεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδειχτούν καταλύτες σ’ αυτή τη μετάβαση. Από τα δεδομένα στη γνώση και από τη γνώση στην ανάπτυξη πιο στοχευμένων φαρμάκων και θεραπειών που μπορούν να παράγονται στην Ελλάδα. ως υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε την έρευνα και ανάπτυξη με κάθε τρόπο».

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά

