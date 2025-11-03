Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος στους 2 συλληφθέντες για την ένταση έξω από τα δικαστήρια

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Οι δύο νεαροί άνδρες διώκονται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν διάφορα άτομα κινήθηκαν προς το μέρος των δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να απωθήσουν τα άτομα κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους, ενώ στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.