Διόδια Ιάσμου: Ποινή φυλάκισης στον Βούλγαρο οδηγό του φορτηγού για την τραγωδία

Σύνοψη από το

  • Σε φυλάκιση έξι ετών και ένδεκα μηνών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Θράκης τον Βούλγαρο οδηγό φορτηγού, ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου στα διόδια Ιάσμου.
  • Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, με αναγνώριση ελαφρυντικών.
  • Το τροχαίο – σοκ στα διόδια Ιάσμου συνέβη στις 18 Αυγούστου του 2025, όταν το φορτηγό προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταματημένα οχήματα. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Σε φυλάκιση έξι ετών και ένδεκα μηνών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Θράκης, τον Βούλγαρο οδηγό φορτηγού ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο, ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, με αναγνώριση ελαφρυντικών.

Το τροχαίο – σοκ στα διόδια Ιάσμου

Ήταν 18 Αυγούστου του 2025, όταν, λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν τον σταθμό των διοδίων Ιάσμου, το φορτηγό που οδηγούσε ο καταδικασθείς προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταματημένα στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επιβατηγά οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί και πυρκαγιά, και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα.

Ο Βούλγαρος οδηγός αρχικά αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, ωστόσο το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και τον απάλλαξε από τη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς σύμφωνα με τη διαμορφωθείσα από τα δεδομένα της πραγματογνωμοσύνης, τα στοιχεία της δικογραφίας, και τις καταθέσεις των μαρτύρων, κρίση των δικαστών, δεν στοιχειοθετήθηκε ότι ενεργούσε με τρόπο που να εμπίπτει στις αυστηρές προϋποθέσεις της επικίνδυνης οδήγησης, αλλά ότι το αποτέλεσμα προήλθε από αμέλεια.

Η πλευρά του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι η ευθύνη δεν βάραινε αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο, επικαλούμενη τον ισχυρισμό ότι έτερο όχημα έφραξε αιφνιδίως τον δρόμο, στον οποίο εκινείτο, με συνέπεια να επηρεάσει την πορεία του, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασής του.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα