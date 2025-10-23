Δίκη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου ήταν καλυμμένος και ο αδελφός μου πεσμένος δίπλα του»- Συγκλονίζει ο μικρότερος γιος του πρώην υπουργού

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Με την κατάθεση του μικρότερου γιου του Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού.

Της Άννας Κανδύλη

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του πατέρα του και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Άργησα να ενημερωθώ, ήμουν στην Αθήνα. Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου, είδα πολλές αναπάντητες κλήσεις. Μίλησα με τη μητέρα μου και μου είπε ότι ο πατέρας μου αγνοείται. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε πως έφτασε αργά στην Ερέτρια, ενώ λίγο πριν ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί το σκάφος του πρώην υπουργού.

«Ήμουν ταραγμένος, πήγα τρέχοντας στο σημείο. Ο πατέρας μου ήταν καλυμμένος και ο αδελφός μου πεσμένος δίπλα του στο έδαφος….Πήγα στο νοσοκομείο με τον αδελφό μου. Δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση. Ήταν πολύ ταραγμένος. Μια γυναίκα μου έδωσε τα πράγματά του. Όταν τον είδα, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ξυλοκοπημένος. Το πρόσωπό του έδειχνε ότι πονούσε, είχε μελανιές και χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ υπήρχε τεράστιο τραύμα στον τράχηλο. Όταν είδα αμυντικά τραύματα στα χέρια του, κατάλαβα ότι είχε δεχθεί επίθεση».

Όπως επεσήμανε, ο Σήφης Βαλυράκης ήταν εξαιρετικά προσεκτικός όταν πήγαινε για ψάρεμα. «Δεν υπήρχε περίπτωση να μη φορά σωσίβιο. Έπαιρνε πάντα μέτρα ασφαλείας», τόνισε, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο ατυχήματος.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με το αν υπήρχαν προστριβές με άλλους ψαράδες, ο γιος του πρώην υπουργού ανέφερε ότι ο πατέρας του δεν του είχε αναφέρει ποτέ κάτι τέτοιο.

«Μετά τον θάνατό του, έμαθα από άλλους ψαράδες ότι υπήρχαν περιστατικά διεμβολισμών από επαγγελματίες. Αυτό το πληροφορήθηκα εκ των υστέρων», είπε.

Σκιαγράφησε τον πατέρα του, τον περιέγραψε ως έναν φιλήσυχο και έντιμο άνθρωπο.

«Δεν ήταν καθόλου εριστικός. Πολύ απλός, φιλήσυχος, ποτέ δεν τον άκουσα να βρίζει. Ήταν έντιμος, δεν είχε καμία διένεξη στην Ερέτρια», σημείωσε.

Ο μάρτυρας έκανε λόγο και για σοβαρές πλημμέλειες στην εισαγγελική έρευνα. Όπως είπε μάλιστα, συναντήθηκε και με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα προκειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες του, ο οποίος του είπε: «Μην το ψάχνεις, δεν θα βρεις άκρη στη Χαλκίδα, πήγαινε στις εσωτερικές υποθέσεις».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια δεν έχει κανένα οικονομικό συμφέρον από τον χαρακτηρισμό του θανάτου του πρώην υπουργού ως εγκληματική ενέργεια.

«Δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο ασφάλισης. Κανένα οικονομικό όφελος», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η πρώτη του σκέψη, όταν είδε το σώμα του πατέρα του ήταν πως είχε χτυπηθεί και ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα.

