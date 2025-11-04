Δίκη Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, καθώς η Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των Λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, που είχαν συμμετάσχει στις αρχικές έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Της Άννας Κανδύλη

Με την υπ´ αριθμόν 35/2025 εισαγγελική διάταξη, την οποία κατέθεσαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας, γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη και αποδίδονται στους δύο αξιωματικούς του Λιμενικού κατηγορίες για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δήλωση που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι, η δίωξη «αφορά στο γεγονός ότι τα στελέχη του Λιμενικού υπαγόρευσαν και κατέγραψαν ψευδή κατάθεσή του αυτόπτη μάρτυρα, με την οποία τον εμφάνιζαν να αναιρεί, δήθεν, όσα είχε, ήδη, καταθέσει και να δηλώνει, αντιθέτως, ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει, τεκμηριωμένα, τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας Βαλυράκη, για απροθυμία των ανακριτικών Αρχών να αναζητήσουν την αλήθεια και για ύποπτη σπουδή να χαλκεύουν την εύκολη και σκόπιμη εκδοχή του ατυχήματος…».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, απευθυνόμενος προς το δικαστήριο, έκανε λόγο για «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις» που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης καταγγέλλοντας συντονισμένη προσπάθεια αλλοίωσης της μαρτυρίας του αυτόπτη μάρτυρα.

«Η ποινική δίωξη αποκαλύπτει ότι στελέχη του Λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητηθεί η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα. Πίεσαν να ανακαλέσει και να δηλώσει ψευδώς ότι δεν είδε το περιστατικό. Αυτό τεκμηριώνει τις καταγγελίες της οικογένειας και αναδεικνύει τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών», σημείωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

