Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Στο μπλόκο της Θουρίας τα Χριστούγεννα οι αγρότες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Στο μπλόκο της Θουρίας τα Χριστούγεννα οι αγρότες – ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Δυναμική παρουσία είχαν στο κέντρο της Καλαμάτας το βράδυ της Τρίτης αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 19:00, δεκάδες τρακτέρ από το μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον «αυτοκινητόδρομο του Μορέα» εισήλθαν οργανωμένα στο κέντρο της πόλης και στάθμευσαν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην κεντρική πλατεία, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απηύθυναν κάλεσμα συμπαράστασης στους πολίτες της Καλαμάτας, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα που δίνουν, ενώ ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, θα περάσουν τα Χριστούγεννα και το ρεβεγιόν στο μπλόκο της Θουρίας, δηλώνοντας ότι, αν χρειαστεί, θα παραμείνουν εκεί και την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια, ακόμη και τις Απόκριες, για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, η κίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα διεξάγεται μέσω των παραδρόμων, στο ύψος της Θουρίας χωρίς να έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα.

Δείτε τα βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:29 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έξοδος για τα Χριστούγεννα: Περισσότερα από 42.000 οχήματα έφυγαν από τις εθνικές οδούς – Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Περι...
20:18 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τη δράση της συμμορίας των «τιμωρών» – Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Δικογραφία σχηματίστηκε για τα 9 άτομα, ηλικίας 16 έως 19 ετών, για τις επιθέσεις στο άλσος Με...
19:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Μητέρα και γιος συνελήφθησαν για ναρκωτικά – Τι εντοπίστηκε στο σπίτι τους

Μητέρα και γιος συνελήφθησαν από τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών. Σύμφω...
19:35 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ιλίσια: Διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση ο συντηρητής του ασανσέρ – Πώς έγινε το ατύχημα στο σούπερ μάρκετ

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο συντηρητής, ο οποίος τραυματίστηκε σο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα