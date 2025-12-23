Καλαμάτα: Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας – Πορεία αγροτών με τρακτέρ προς την πόλη

  • Αγρότες από τον κόμβο της Θουρίας κατευθύνονται με τρακτέρ προς την πόλη της Καλαμάτας, όπου αντιπροσωπεία τους θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας.
  • Οι αγρότες θα μοιράσουν μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες της Καλαμάτας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι «να κάνουν γιορτές στον δρόμο και να παραμείνουν μέχρι να δικαιωθούν».
  • Ο κόμβος της Θουρίας στον Αυτοκινητόδρομο του Μορέα παραμένει κλειστός για δέκατη ημέρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτηρίους και να παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων.
Enikos Newsroom

Καλαμάτα- Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας

Στον κόμβο της Θουρίας, τα τρακτέρ από το μπλόκο κατευθύνονται στην πόλη της Καλαμάτας. Αντιπροσωπεία αγροτών με 30 – 40 οχήματα θα εισέλθουν στην πόλη της Καλαμάτας για να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Θα μοιράσουν μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες και θα τους ζητήσουν να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους.

Όπως λένε οι αγρότες, είναι αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στον δρόμο και να παραμείνουν μέχρι να δικαιωθούν. Την ίδια στιγμή, ο κόμβος της Θουρίας στον Αυτοκινητόδρομο του Μορέα, παραμένει κλειστός για δέκατη ημέρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτηρίους και παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων, όπως αναφέρει το ERTNews.

Στον Αυτοκινητόδρομο του Μορέα, μπλόκο υπάρχει επίσης στον κόμβο της Νεστάνης. Εκεί οι αγρότες κλείνουν το δρόμο κάποιες ώρες της ημέρας και όχι συνεχώς.

