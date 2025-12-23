Βουλή: «Πλημμύρισε» με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από ολόκληρη την Ελλάδα

  • Το Μέγαρο της Βουλής «πλημμύρισε» με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων.
  • Παιδικές φωνές και εορταστικοί σκοποί συνέθεσαν ένα σκηνικό χαράς, με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να υποδέχεται εγκάρδια τα παιδιά και τους συλλόγους, μοιράζοντας ευχές και συμβολικά δώρα.
  • Παράλληλα, σε μια κίνηση ουσιαστικής αλληλεγγύης, η Συλλογικότητα “Βοήθεια Συνανθρώπων μας” παρέδωσε ένα αναπηρικό αμαξίδιο στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής, το οποίο εξασφαλίστηκε από την συλλογή πλαστικών καπακιών.
«Μέσα σε μια λαμπερή και εορταστική ατμόσφαιρα, το Μέγαρο της Βουλής υποδέχθηκε σήμερα τις μελωδίες της παράδοσης, καθώς κάλαντα και χοροί από κάθε γωνιά της πατρίδας μας πλημμύρισαν τους χώρους του Κοινοβουλίου και μετέφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «παιδικές φωνές, χαμόγελα και εορταστικοί σκοποί συνέθεσαν ένα σκηνικό αισιοδοξίας και χαράς. Το γιορτινό αυτό κλίμα επισφραγίστηκε με τις ευχές του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος υποδεχόμενος εγκάρδια τα παιδιά και τους συλλόγους στο στολισμένο Εντευκτήριο, έστειλε το δικό του μήνυμα ελπίδας: “Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία πάνω από όλα και καλό 2026 να έχουμε”».
κάλαντα- Χριστούγεννα - Βουλή

Ο Πρόεδρος της Βουλής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις θερμότερες του ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή παραδοσιακών κερασμάτων και αναμνηστικών φωτογραφιών, μέσα σε ένα κλίμα οικειότητας και γιορτινής διάθεσης.

κάλαντα - Χριστούγεννα- Βουλή

Τις παραδοσιακές μελωδίες και τα κάλαντα έψαλαν στον πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο της Βουλής, το Πανελλήνιο Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων Φίλων ΑμεΑ «ΕΡΜΗΣ» καθώς και η Χορωδία του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής. Το εορταστικό πρόγραμμα πλαισίωσαν με χορούς και τοπικά κάλαντα μέλη εθνικοτοπικών συλλόγων, όπως ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, το Λύκειο των Ελληνίδων, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, ο Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Δερόπολη» Βορείου Ηπείρου και ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά».

κάλαντα - Χριστούγεννα - Βουλή

Παράλληλα, σε μια κίνηση ουσιαστικής αλληλεγγύης, εκπρόσωποι της Συλλογικότητας “Βοήθεια Συνανθρώπων μας” από την Πετρούπολη, παρουσία του αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Γιώργου Χρηστάκη, παρέδωσαν στον Σύλλογο Υπαλλήλων της Βουλής και στον πρόεδρο του, Σπύρο Δημοσχάκη, ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Το αμαξίδιο αυτό εξασφαλίστηκε ως το αντίτιμο της μεγάλης ποσότητας πλαστικών καπακίων που συγκεντρώθηκαν μεθοδικά στους χώρους του Κοινοβουλίου και θα προσφερθεί, με μέριμνα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής, όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

