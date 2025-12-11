Χανιά: Περιπέτεια σε εκδρομή για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο Κέντρο Υγείας με δύσπνοια

Σύνοψη από το

  • Μία περιπέτεια βίωσαν 90 μαθητές που βρίσκονταν σε εκδρομή στα Χανιά από την Αθήνα.
  • Το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 από τα παιδιά, ενώ ήταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.
  • Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και χορήγηση μάσκας, παραμένοντας εκεί μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΜΟΥ

Μία περιπέτεια βίωσαν 90 μαθητές που βρίσκονταν σε εκδρομή στα Χανιά από την Αθήνα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ ήταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.

Αμέσως, 12 από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και χορήγηση μάσκας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

ΥΠΑΑΤ: Πώς μπορούν οι αγρότες να κάνουν διορθώσεις – ενστάσεις για τις επιδοτήσεις – Αναλυτικός οδηγός

Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη: «Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα – Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:28 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για την διπλή δολοφονία – Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη

Στη δημοσιότητα έρχεται το κατηγορητήριο για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μ...
18:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή και πλήρη ευθύνη για την προστασία ασθενών, προσωπικού και επισκε...
18:47 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Παράσυρση τροχονόμου στην Αττική Οδό: Eίχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης του 28χρονου μοτοσικλετιστή – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 28χρονο που παρέσυρε τον τροχονόμο αλλά τραυμάτισε και δύο αστυνομικο...
18:35 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Φοιτητές δημιουργούν χάρτες που εντοπίζουν ευάλωτα άτομα κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών

«Ζωντανούς» χάρτες, που μπορούν να βοηθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις αρχές της πολιτικής προστ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα