Χανιά: Περιπέτεια σε εκδρομή για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο Κέντρο Υγείας με δύσπνοια

Μία περιπέτεια βίωσαν 90 μαθητές που βρίσκονταν σε εκδρομή στα Χανιά από την Αθήνα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αρκετά από τα παιδιά, ενώ ήταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας.

Αμέσως, 12 από τα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και χορήγηση μάσκας, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα.