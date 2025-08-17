Χανιά: Αιμόφυρτη στον δρόμο εντοπίστηκε η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη, να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Την εντόπισαν έξω από το σπίτι σε μια λίμνη αίματος

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου Σφακίων, που Ε, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία η οποία ήταν μεγάλη και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.