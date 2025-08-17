Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για το νέο ενδοοικογενειακό περιστατικό που σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Μια 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μετά από μαχαίρωμα.
Χανιά: Αιμόφυρτη στον δρόμο εντοπίστηκε η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της
