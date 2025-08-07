Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar

Χαλκιδική: Συνελήφθη 30χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar

Συνελήφθη, χθες (06/08) το απόγευμα, στην Θεσσαλονίκη, 30χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, το ένταλμα αφορά σε «απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, πράξη που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2024 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χαλκιδική».

Επιπλέον, σε βάρος του 30χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για τα αδικήματα της οδήγησης αυτοκινήτου χωρίς να κατέχει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια, της κλοπής και της αντίστασης, πράξεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το 2021 και το 2016, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

