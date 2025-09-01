Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 46χρονος που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ένας 46χρονος τραυματίστηκε στον ώμο, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική.

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, ο 46χρονος βρισκόταν στο θαλάσσιο πάρκο συνοδεύοντας το ανήλικο παιδί του, αλλά γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέα υπηρεσία του 1555: Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:14 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Θρήνος για την γιαγιά Τιτίκα που έγινε «ασπίδα» για να σώσει την 7χρονη – Την Τρίτη η κηδεία της

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πάτρα για την γιαγιά Τιτίκα, που με αυτοθυσία έσωσε ένα 7χρονο κοριτ...
22:28 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Άνδρας και γυναίκα κατηγορούνται για 5 ληστείες και 2 κλοπές – Το επεισοδιακό «χτύπημα» σε ψιλικατζίδικο

Στη σύλληψη μίας γυναίκας και ενός άνδρα. ηλικίας 41 και 49 ετών, για ληστείες και κλοπές από ...
22:11 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή εξετράπη της πορείας της, τραυματίστηκε ο οδηγός

Νέο σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στην Εύβοια και συγκεκ...
21:38 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 34 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως έγινε γνωστό ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix