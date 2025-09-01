Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 46χρονος που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο

Ένας 46χρονος τραυματίστηκε στον ώμο, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική.

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα, ο 46χρονος βρισκόταν στο θαλάσσιο πάρκο συνοδεύοντας το ανήλικο παιδί του, αλλά γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».