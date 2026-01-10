Χαϊδάρι: Λύκος σε απόσταση 100 μέτρων από σχολείο – Καταγγελία ότι επιτέθηκε σε σκύλο

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί σε κατοίκους στο Χαϊδάρι μετά την καταγγελία για επίθεση από λύκο ή μικρή αγέλη σε σκύλο στο όρος Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το άγριο ζώο φέρεται να κατασπάραξε ένα αδέσποτο σκυλί.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση λύκου στην Πετρούπολη, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο και σήμανε συναγερμό για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η δε τοποθεσία της επίθεσης είναι σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον οικισμό της Αφαίας και από σχολική μονάδα, γεγονός που εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια κατοίκων και μαθητών.

Ειδικός εκπαιδευτής γερακιών που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως η παρουσία των λύκων είναι απαραίτητη για την οικολογική ισορροπία, όμως, ο υπερπληθυσμός τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις παρυφές των πόλεων. Τα ζώα φαίνεται να εγκαταλείπουν την Πάρνηθα και να κατεβαίνουν σε αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή.