Αθήνα: Νέα συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό – ΦΩΤΟ

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον προϋπολογισμό του 2026 που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Λόγω της διαδήλωση του ΠΑΜΕ, εργατικών σωματείων και φορείων μπροστά από τη Βουλή, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παρέλυσαν δημόσιο και δήμοι λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα και άλλες πόλεις.

Δείτε εικόνες: