Ασπρόπυργος: Βαριές κατηγορίες στους 2 συλληφθέντες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Είχαν κρύψει πιστόλι σε τσιμεντόλιθους, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται την Παρασκευή (8/8) οι 17 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον καταυλισμό Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου, έπειτα από τη συμπλοκή που έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, κατά την οποία τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους χτύπησαν και πυροβόλησαν δεκάδες φορές, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησε η αστυνομία, το σοβαρό περιστατικό συνέβη για μια ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί οι τέσσερις ομογενείς έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό των Ρομά.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με τους πυροβολισμούς συνελήφθησαν χθες το βράδυ δύο από τους τέσσερις Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα και αυτό έδωσε το έναυσμα για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τελικά οι 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ρευματοκλοπής, περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σπαθιά, μαχαίρια και σιδερογροθιές, για διατάραξη και περί προσωπικών δεδομένων.

Οι δύο συλληφθέντες σχετικά με τους πυροβολισμούς της Δευτέρας οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο Ρομά, ηλικίας 26 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στη Νέα Ζωή.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όσον αφορά στο χρονικό της άγριας συμπλοκής, το απόγευμα της Δευτέρας (4/8) υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ενός 38χρονου οδηγού φορτηγού και ακόμη τριών ατόμων, με τους Ρομά με αφορμή το γεγονός ότι οι τέσσερις πρώτοι έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό.

Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα Ρομά, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους, ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο με το αυτοκίνητό τους και μετέβησαν σε κοντινό σημείο, όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, φέρονται ότι προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν δεκάδες φορές προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο κτίριο, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενο σπίτι.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι-ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.