Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

οικονομία

8o Athens Investment Forum

Με ανανεωμένη δυναμική επιστρέφει φέτος το κορυφαίο συνέδριο της επενδυτικής κοινότητας, το Athens Investment Forum, που διοργανώνεται για 8η  συνεχή χρονιά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την Vertical Solutions SA.

Το 8ο  AIF με κεντρικό θέμα: «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Ευκαιρίες  και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet, συγκεντρώνοντας  – όπως κάθε χρόνο – το ενδιαφέρον της αγοράς, της δημόσιας διοίκησης και των κορυφαίων επενδυτικών φορέων.

 Το AIF έχει πλέον καθιερωθεί ως η κορυφαία ετήσια συνάντηση μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και πολιτείας με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών, την ενίσχυση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και την ανάδειξη νέων επενδυτικών δυνατοτήτων στη χώρα.  Η Ελλάδα καλείται να επανατοποθετηθεί στρατηγικά στον νέο, μεταβαλλόμενο διεθνή χάρτη, και να αξιοποιήσει τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ενδυναμώνοντας τη θέση της μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων, υποδομών, και τεχνολογικής ενσωμάτωσης.

Όπως κάθε χρόνο, στον πυρήνα του Συνεδρίου βρίσκονται οι θεματικές ενότητες: ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, και ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ενώ φέτος προστίθεται η ενότητα DEFENCE. Στο πλαίσιο της νέας, ιδιαίτερα σημαντικής ενότητας DEFENCE, θα συζητηθούν κρίσιμα ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια, όπως το SAFE και το ReArm EU, τα οποία διαμορφώνουν τη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής και πολιτικής. Έμφαση επίσης θα δοθεί στη γεωστρατηγική ασφάλεια και την τεχνολογική αναβάθμιση της άμυνας της χώρας μας, ενώ θα αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες μέσα στο ταχέως μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και άμυνας.

Το 8ο AIF θα τιμήσουν με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και Υπουργοί, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του Συνεδρίου ως κεντρικού πεδίου διαλόγου για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας  μας. Παράλληλα, τη συμμετοχή τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει διακεκριμένα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, εκπροσωπώντας καίριους και στρατηγικής σημασίας κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι επενδύσεις,  οι κατασκευές και οι υποδομές, η ενέργεια, η αμυντική βιομηχανία καθώς και ο κλάδος των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών.

Η ευρεία αυτή συμμετοχή επιβεβαιώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Συνεδρίου, εδραιώνοντας το AIF ως σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση πολιτικών, την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσω των παρουσιάσεων και των θεματικών πάνελ, το Συνέδριο θα αναδείξει κρίσιμα ζητήματα και θα συμβάλει στον σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων αλλά και την αξιοποίηση των ευκαιριών, με γνώμονα την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι θεματικές του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aif.gr

