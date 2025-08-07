Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας 

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8 σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την στιγμή αυτή υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:43 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Ροδόπη – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελίταιν...
17:34 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: Βαριές κατηγορίες στους 2 συλληφθέντες για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Είχαν κρύψει πιστόλι σε τσιμεντόλιθους, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται την Παρασκευή (8/8) οι 17 συλληφθέντες κατά την αστυνομική ε...
17:29 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα – Πληροφορίες για τραυματίες   

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε σε σπίτι, το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην περιοχή ...
17:11 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Καρέ καρέ η παράσυρση γυναίκας από χείμαρρο σε δρόμο της Νεάπολης – Σωτήρια η παρέμβαση κατοίκων της περιοχής

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφει την παράσυρση μιας γυναίκας από χείμαρρο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια