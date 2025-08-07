Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας 

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7/8 σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την στιγμή αυτή υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».