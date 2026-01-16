Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Λουόμενοι στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες αντίκρυσαν το μεσημέρι της Παρασκευής έναν άνδρα μέσης ηλικίας, μέσα στο νερό και χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποίησαν αστυνομία και πυροσβεστική, που έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός.

Την ανάσυρση και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ, ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας που επιχείρησαν στο σημείο.

Την ίδια ώρα η αστυνομία προσπαθούσε να αντλήσει στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, διαπιστώνοντας ότι είναι κάτοχος αυτοκινήτου με πολωνικές πινακίδες, το οποίο και είχε παρκάρει στο σημείο, σύμφωνα με το LamiaReport.gr. Το αμάξι ωστόσο ήταν κλειδωμένο.

Όλα πάντως παραπέμπουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.

Από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.