Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ανακοινώθηκαν πάνω από 18.000 προσλήψεις – Δείτε τους πίνακες

Τις προσλήψεις 18.566 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2025-26, που αρχίζει επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σήμερα Πέμπτη 4/9.

Η κατανομή των αναπληρωτών

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(α) 9.528 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 3.490 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(α) 3.044 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 2.267 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση

(γ) 191 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα έξι (46) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Επιπλέον, το υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη 6225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.498
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 3.539
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 296
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 891
  • Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες

  • Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ ΕΔΩ
  • Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ ΕΔΩ
  • Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΔΩ
  • Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ ΕΔΩ
  • Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ ΕΔΩ

21:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

