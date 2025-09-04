Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, ένα 24ωρο πριν από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην πρωθυπουργός ασκεί εκ νέου κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις “αόρατες” πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως “κοινωνία των χασμάτων”.

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025», αναφέρει στην ανάρτησή του.