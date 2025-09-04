UEFA: Νέα ποινή στην ΑΕΚ – Μερικό κλείσιμο της OPAP Arena στο παιχνίδι με την Αμπερντίν

Το άναμμα πυρσών από οπαδούς της ΑΕΚ, στον αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι-οφ του Conference League, θα κοστίσει στην Ένωση ακόμη μία τιμωρία της έδρας της.

Η αρμόδια επιτροπή της UEFA αποφάσισε την ενεργοποίηση της υπό αναστολή ποινής που είχε επιβληθεί στον «Δικέφαλο» στις 30 Ιουλίου και η οποία αφορά το κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25 της βόρειας εξέδρας της “OPAP Arena”. Το εν λόγω διάζωμα θα παραμείνει κλειστό στον αμέσως επόμενο αγώνα της ΑΕΚ, που είναι αυτός με αντίπαλο την Αμπερντίν (23/10), για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Παράλληλα, η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε εκ νέου την ίδια ποινή στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, με διετή αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση επανάληψης ανάλογου παραπτώματος, το κάτω διάζωμα της βόρειας εξέδρας θα κλείσει εκ νέου για έναν αγώνα.

Στην Ένωση επιβλήθηκε επίσης συνολικό πρόστιμο 86.000 ευρώ, για πέντε διαφορετικά παραπτώματα που καταγράφηκαν στο ματς με την Άντερλεχτ: άναμμα πυρσών (30.000), μπλοκαρισμένοι διάδρομοι (18.000), χρήση λέιζερ (18.000), μετάδοση μηνύματος που δεν συνάδει με τους κανονισμούς της UEFA (17.500) και εισβολή στον αγωνιστικό χώρο (2.500).

Η πειθαρχική επιτροπή τιμώρησε με μερικό κλείσιμο εξεδρών και την FCSB, λόγω ρατσιστικών συνθημάτων στο ματς του Europa League με την Αμπερντίν.