Αλλαγή ώρας 2025: Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 το πρωί, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, τονίζεται: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. (19/01/2001), σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της πιο “μικρής” ημέρας και του πιο μεγάλου βραδιού του χρόνου, μέχρι την επόμενη αλλαγή την άνοιξη.

08:44 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

