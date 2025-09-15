Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται η 36χρονη, ελεύθερος ο 34χρονος

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε η 36χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ εις βάρος της γυναίκας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία.

Σύμφωνα με την αστυνομική προανάκριση, η 36χρονη φέρεται να λήστεψε τον 34χρονο μέσα στο σταθμευμένο φορτηγό, αρπάζοντας τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο. Καθώς ο Τούρκος οδηγός αντέδρασε η 36χρονη προκειμένου να διατηρήσει τα κλοπιμαία τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη.

Η δίωξη σε βάρος της 36χρονης

Εις βάρος της γυναίκας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων (πλημμελήματα), ενώ μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση. Αντίθετα, για τον άντρα διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, όπως παράνομη βία.

Από την προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο ερωτικό κίνητρο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κινούνταν στην περιοχή συνοδευόμενη από δύο αγνώστους, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί εμπλοκή τους στο επεισόδιο.

