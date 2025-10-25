Αγρότης πήγε με το τρακτέρ του τα ξημερώματα στο ΑΤ Πτολεμαΐδας για να διαμαρτυρηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θετικός σε αλκοτέστ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) όταν περίπου στις 2:00 ένας αγρότης από χωριό της Εορδαίας πήρε την πρωτοβουλία να πάει με το τρακτέρ του μπροστά από το αστυνομικό τμήμα της Πτολεμαΐδας ώστε να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση των πληρωμών των αποζημιώσεων που δικαιούται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα σε σχέση με τον οργανισμό.

Όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr, χωρίς να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα ο αγρότης διαμαρτυρήθηκε έξω από το κτίριο, ενώ περαστικοί κατέγραψαν το συμβάν.

Ξαφνιασμένοι και οι αστυνομικοί επενέβησαν ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και σε έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον οδηγό του τρακτέρ εντόπισαν ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης και έτσι του επέβαλαν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Το περιστατικό έληξε με την παραλαβή του τρακτέρ από συγγενικά του πρόσωπα τα οποία μετέβησαν στο σημείο και αφού ειδοποιήθηκαν από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ..