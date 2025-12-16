Αγρότες: Συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποίησες – Με τα τρακτέρ στο κέντρο Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου και Ιωαννίνων

Απάντηση σε «πανελλαδικό επίπεδο» αναμένεται να δώσουν αύριο οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τη νέα πρόκληση για διάλογο. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, πάντως, μπήκαν απόψε με τα τρακτέρ στις μεγάλες πόλεις του Θεσσαλικού κάμπου, συμμετέχοντας στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε συγκέντρωση που λαμβάνει χώρα στη κεντρική πλατεία της Λάρισας το απόγευμα της Τρίτης (16/12) και συνδιοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και το μπλοκ της Νίκαιας, συμμετείχαν κι άλλα σωματεία και φορείς, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φαρμακοποιοί και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η εικόνα της κεντρικής πλατείας ήταν πρωτόγνωρη, καθώς είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα και ταυτόχρονα γεμάτη τρακτέρ, αλλά και με πανό και διαδηλωτές.

Οι συμμετέχοντες διαδήλωσαν κατά της ψήφισης του προϋπολογισμού και υπέρ των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βρέθηκα εκεί με έναν συμβολικό αριθμό τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, μετά και τη νέα πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι στο «ναι μεν αλλά». Ναι μεν υπάρχει μια βάση για να γίνει μια συζήτηση, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα σε δύο ζητήματα που θέτουν ως κόκκινη γραμμή για να προσέλθουν στο διάλογο, που είναι πρώτον το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, για τους κτηνοτρόφους και αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την ευλογιά, αλλά και των αγροτών που βλέπουν τα προϊόντα τους να έχουν φέτος πάρα πολύ χαμηλές τιμές.

Δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες ημέρες μια νέα πανελλαδική σύσκεψη, διότι φαίνεται πως υπάρχει προβληματισμός, καθώς ενώ γίνονται οι διαβουλεύσεις φαίνεται πως υπάρχουν διάφορες φωνές. Έτσι, επειδή θέλουν να βγουν με μια απάντηση ενιαία, είναι πιθανόν να έχουμε τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα, μια νέα πανελλαδική σύσκεψη.

Συμμετοχή των αγροτών στη γενική απεργία

Στη γενική απεργία συμμετέχουν και οι αγρότες. Το απόγευμα της Τρίτης (16/12) έφτασε ένας συμβολικός αριθμός τρακτέρ από το μπλόκο του Ε65 στα διόδια του Λόγγου, εκεί που έχουν παρατάξει οι αγρότες των Τρικάλων και κτηνοτρόφοι.

Τα τρακτέρ έφτασαν μέχρι το κέντρο της πόλης των Τρικάλων για να διαδηλώσουν μαζί με τους εργαζόμενους και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες στη γενική απεργία και να διεκδικήσουν, όπως λένε, λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Πέμπτη θα πραγματοποιήσουν τη συνέλευση, περιμένοντας όμως και τους υπόλοιπους συναδέλφους από τα υπόλοιπα μπλόκα όπου συντάσσονται και θεωρούν ότι όλοι μαζί θα διεκδικήσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Μαγνησίας

Αγρότες από το Πήλιο και άλλες περιοχές, πήγαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο κέντρο του Βόλου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση από εργατικά σωματεία και φορείς της Μαγνησίας με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Και εκεί οι αγρότες είναι σε μία στάση αναμονής, αλλά και συνεχών διαβουλεύσεων προκειμένου να καθοριστεί η τελική τους στάση ενόψει της απάντησης που θα δώσουν στην κυβέρνηση.

Πορεία διαμαρτυρίας και στα Ιωάννινα

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν στις 18:30 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.

Οι αγρότες παρέταξαν τρακτέρ αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο, φορείς, φοιτητές και άλλα σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την υποστήριξη στον αγώνα τους.

Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο λιμάνι Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την είσοδο για νταλίκες στο χώρο και αναμένεται να ανοίξουν το μπλόκο μετά από 2 ώρες.