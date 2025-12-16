Μητσοτάκης: Έρχεται διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Οι υποχρεώσεις θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται και απόψε ψηφίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες έρχεται διάταξη για τους 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που «βρίσκονται σε ομηρία», όπως είπε ο ίδιος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο» και συμπλήρωσε ότι θα προβλέπεται και κούρεμα με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι, επίσης, θα μπορούν να ζητήσουν και επιμήκυνση αποπληρωμής του χρέους.