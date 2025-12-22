Αγρότες: Παραμένουν στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων – Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά για αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχωρούν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

11:19 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

