Αγρότες: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους – Χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία 

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, καθώς ενισχύονται και αυξάνονται τα αγροτικά μπλόκα ανά τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε εθνικές οδούς και τελωνεία.

Ένταση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στα Πράσινα Φανάρια, όταν αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό για να φτάσουν στον κόμβο του αεροδρομίου και ήρθαν στα χέρια με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής τα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, αγρότες επιχείρησαν να περάσουν το μπλόκο των αστυνομικών έξω από το αγρόκτημα του του ΑΠΘ για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ένα τρακτέρ έκανε έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινείται προς τους πεζούς αστυνομικούς. Μάλιστα κάποιοι αγρότες ακούστηκαν να παροτρύνουν τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Η δικογραφία έχει συνταχθεί, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες στα χέρια του για να γίνουν όσα απαιτούνται για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων που προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια.

Οι αγρότες λένε ότι υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους από τα δακρυγόνα που έπεσαν στο σημείο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην κινηθούν με τα πόδια μέσα από το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου για το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Επίσης οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης. Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Την ίδια ώρα αγρότες των Σερρών απέκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος των Κερδυλλίων. Μπλόκα στην Εγνατία Οδό έχουν στηθεί και στο ύψος της Κομοτηνής, αλλά και στον κόμβο της Κουλούρας.

Θεσσαλονίκη: Αγρότες στήνουν μπλόκο και στο Δερβένι

Όπως μεταδίδει η voria.gr, παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα, Σάββατο, στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Από νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Άσσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως το μεσημέρι.

Νέες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας παρά την έντονη δυνατή βροχή οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν εδώ δίπλα στα τρακτέρ τους.

Την Κυριακή μάλιστα αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Την ίδια ώρα, σε όλους τους τόνους οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα και ότι όποιος αυτή τη στιγμή κάνει οποιονδήποτε διάλογο, υπονομεύει τον αγώνα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα όλοι κοιτούν προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Παράλληλα ενισχύονται τα μπλόκα γιατί καθημερινά και αύριο, Σάββατο αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ στο μεγαλύτερο μπλόκο που έχει στηθεί στην Ελλάδα, αυτό της Καρδίτσας, στον Ε65, όπου λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το άλλο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

3 μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Η εικόνα στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν χθες οι αγρότες της Λέσβου, οι οποίοι έχυσαν γάλα στο δρόμο και έκαψαν σανό.