Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

  • Ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας St Kitts & Navis υπέστη θραύση των κάβων του το πρωί του Σαββάτου (6/12) στη Ρόδο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Με τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του όρμου Ιαλυσού, όπου θα παραμείνει μέχρι την βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
  • Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
Η Λιμενική Αρχή της Ρόδου ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/12) ότι ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας St Kitts & Navis με 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, κατά τη μεθόρμισή του από το λιμάνι της Ρόδου προς ασφαλές αγκυροβόλιο, υπέστη θραύση των κάβων του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τα ρυμουλκά πλοία “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” Ν.Π. 12957 και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α” Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135. Με τη συνδρομή των ρυμουλκών, το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του όρμου Ιαλυσού, όπου θα παραμείνει μέχρι την βελτίωση των τοπικών καιρικών συνθηκών. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

 

 

 

09:23 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Δημογραφικό: Η συμβολή των αλλοδαπών στην εξέλιξη του πληθυσμού στη χώρα – Αποκαλυπτική μελέτη

Τα φυσικά ισοζυγία (γεννήσεις – θάνατοι) στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είνα...
09:15 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Έκλεισε η ιρλανδική διάβαση της Αμπελιάς στα Φάρσαλα – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία – Δείτε βίντεο

Σημαντικές ζημιές  έχει υποστεί η διάβαση της Αμπελιάς στα Φάρσαλα, στο ύψος της παλαιάς γέφυρ...
09:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότισσες πίσω από τα μπλόκα: Από την Νίκαια ως την Κορινθία – «Η γη ήταν πάντα το σπίτι μας»

Πόσα χέρια χρειάζονται για να καλυφθούν όλες οι εργασίες που κάνει μία αγρότισσα; Πριν καν χαρ...
09:02 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Μαγνησία: Θολότητα στο νερό λόγω βροχόπτωσης και βλάβης αγωγού στην Πορταριά και σε περιοχές του Βόλου

Προβλήματα με την θολότητα στην παροχή νερού εντοπίζονται από χθες σε περιοχές της Μαγνησίας, ...
