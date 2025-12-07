Αγρότες: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα – Συνεχίζονται με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς οι κινητοποιήσεις 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, στήνοντας συνεχώς νέα μπλόκα και προχωρώντας σε πολύωρους αποκλεισμούς τελωνείων και μεθοριακών σταθμών.

Τα «βλέμματα» στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Νέος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα για τα φορτηγά από το μπλόκο στον Προμαχώνα

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο αποκλεισμός του τελωνείου μόνο για τα φορτηγά ξεκίνησε στις 11:45 και ξεκίνησε να δημιουργείται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και εντός ελληνικού, αλλά και βουλγαρικού εδάφους, αν και σήμερα Κυριακή η διέλευση φορτηγών από τον Προμαχώνα δεν είναι η ίδια όπως τις καθημερινές.

Συμβολικό κλείσιμο της Ολυμπίας Οδού και στα δύο ρεύματα από το μπλόκο του Κόμβου στο Κιάτο

Σε νέο συμβολικό κλείσιμο της Ολυμπία Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προχώρησε στις 11.30 το πρωί, το μπλόκο του Κόμβου στο Κιάτο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο πλευρό το αγροτών βρίσκονται από τις 11 το πρωί το Εργατικό Κέντρο Κιάτου, ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, το Σωματείο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σικυώνας – Ξυλοκάστρου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Σικυωνίων, καθώς και κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Τα αιτήματα, όπως αναφέρει η Συντονιστική είναι, μεταξύ άλλων: Πληρωμές ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς περικοπές, με διαφάνεια και δικαιοσύνη, μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, ουσιαστική αναμόρφωση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ και επιτάχυνση κρίσιμων αγροτικών και αρδευτικών υποδομών.

Η Συντονιστική της Κορινθίας, τονίζει, ότι, αντιλαμβάνεται την προσωρινή ταλαιπωρία των οδηγών και την αντιμετωπίζει με σεβασμό. Υπενθυμίζει, ότι, οι παρεμβάσεις των παραγωγών, είναι χρονικά περιορισμένες, αυστηρά συμβολικές και αποτελούν έσχατο μέσο, σε μία συγκυρία, όπου η αγροτική πραγματικότητα, έχει φτάσει στα όριά της. “Όταν ο πρωτογενής τομέας ασφυκτιά, οι συνέπειες δεν μένουν στο χωράφι, αλλά επηρεάζουν την τοπική οικονομία, την αγορά και συνολικά την κοινωνία. Η στάση της κοινωνίας επιβεβαιώνει το δίκαιο του αγώνα. Πολίτες προσέρχονται καθημερινά στο μπλόκο προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ σήμερα παραδόθηκε επιστολή συμπαράστασης από το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μέσω της Γενικής Γραμματέως κας Γεωργίας Παπαγεωργίου. Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Σικυωνίων παρευρέθηκε στη σημερινή κινητοποίηση στέλνοντας σαφές μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης (…), δηλώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα της Κορινθίας.

Νέο μπλόκο στον Εύηνο – Αποκλεισμός του αεροδρομίου στα Ιωάννινα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχωρώντας λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου για μισή ώρα, ενώ παραμένουν κλειστά τα διόδια στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες τρακτέρ συγκεντρώνονται και στον κόμβο Λαψίστας, προκειμένου να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, όπου ήδη βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο, αλλά και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Παράλληλα αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προχώρησαν σε έναν ακόμη αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamianow, νέο μπλόκο στήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Κάστρο από τους αγρότες της Βοιωτίας οι οποίοι κινήθηκαν μαζικά με τα τρακτέρ τους και αγροτικά μηχανήματα από Λιβαδειά, Ορχομενό και τις γύρω περιοχές, μπαίνοντας στην Εθνική Οδό, όπου και διέκοψαν την κυκλοφορία στην Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες περίπου 400 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βρίσκονται στο σημείο από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας .

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Οι αγρότες της Ξάνθης έκλεισαν επ΄αόριστον την Εγνατία στον κόμβο στα Βαφέικα

Το ρεύμα προς Κομοτηνή της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Κόμβου Βαφέικων, απέκλεισαν εδώ και λίγη ώρα, και σήμερα, αγρότες της Ξάνθης, χωρίς όμως να δίνουν ώρα λήξης της εν λόγω ενέργειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συνεπώς μέχρι νεότερης απόφασής τους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο οι οδηγοί μπορούν να επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο.

Υπενθυμίζεται πως και το ρεύμα προς Ξάνθη στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, είναι αποκλεισμένο σε 24ωρη βάση από αγρότες της Ροδόπης, με συνέπεια η κυκλοφορία των οχημάτων να παροχετεύεται είτε μέσω της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας Οδού, οι οδηγοί μπορούν να ανέβουν ξανά στον αυτοκινητόδρομο.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια – Νέα αγροτική συνέλευση σήμερα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Μπλόκο σήμερα στον ΒΟΑΚ – Στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά, μετά την προ ημερών Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Έτσι σήμερα Κυριακή, θα γίνει τη διακοπή στην κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, για μισή ώρα, μεταξύ 14:00-14:30, ενώ θα συσταθεί μπλόκο στο σημείο, που θα παραμείνει για τουλάχιστον 48 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέλευση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού συλλόγου και του συνδέσμου μελισσοκόμων, ενώ αποφασίστηκε παράλληλα, να στηριχθεί συνολικά από όλους τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα -ομοίως με το μπλόκο- και η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στο Αεροδρόμιο Χανίων, την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τη μηδενική χορήγηση αποζημιώσεων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων, στη σκιά του σκανδάλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις διαρκείας έως την εκπλήρωση των αιτημάτων τους με πράξεις, για ουσιαστική στήριξη της παραγωγής.

Η ακύρωση της συνάντησης επταμελούς αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία θα γίνονταν παρουσία των βουλευτών και του Περιφερειάρχη, επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα, έτσι από αύριο Δευτέρα, οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν σε όλο το νησί.

Κλείνουν την Τετάρτη το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες της Μαγνησίας

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Οι αγρότες από το Πήλιο, τη Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό θα έχουν σήμερα στις 11 το πρωί συνάντηση με τον λιμενάρχη Βόλου για να προχωρήσουν έπειτα από συνεννόηση στον αποκλεισμό του. Θα μεταφέρουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στις κεντρικές προσβάσεις του λιμανιού, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο οχημάτων, με στόχο την ένταση της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως επισημαίνουν, ο αποκλεισμός θα είναι διάρκειας απροσδιόριστου χρόνου. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν θα δεχτούν στο μπλόκο βουλευτές κανενός κόμματος, παρά μόνο αυτοδιοικητικούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς δεσμεύσεις για οικονομική ενίσχυση, μείωση του κόστους παραγωγής και προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Ο σχεδιαζόμενος αποκλεισμός του λιμανιού θεωρείται κρίσιμο στάδιο των κινητοποιήσεων, καθώς πρόκειται για κομβικό σημείο στη διακίνηση προϊόντων και την οικονομία της περιοχής.