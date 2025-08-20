Αγία Παρασκευή: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Βασιλικής από χώρο φιλοξενίας στην Αγία Παρασκευή.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Ζωή έχει ύψος 1,55 μ. κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

