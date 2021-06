Η Δάφνη Μητσοτάκη, η μικρότερη κόρη του πρωθυπουργού έκλεισε σήμερα τα 18 και οι γονείς της, της ευχήθηκαν μέσω των social media.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μαζί με τη Δάφνη, με το ακόλουθο σχόλιο: "Και από σήμερα όλα μας τα παιδιά είναι ενήλικα! Happy 18th birthday Δαφνούλι μου!".

Στη Δάφνη ευχήθηκε μέσω Instagram και η μητέρα της Μαρέβα, η οποία έγραψε: "Ανάρτηση, ωστόσο, έκανε και η μαμά της Δάφνης Μητσοτάκη, η Μαρέβα Γκρμαπόβσκι. «Χρόνια πολλά Φνουλακι μου! Σ’αγαπώ πολύ! Happy birthday from your number 1 admirer love you to moon and back #happybirthday».